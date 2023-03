Kvaratskhelia, l’agente: “Ho parlato con Giuntoli del futuro di Kvara!” (Di giovedì 2 marzo 2023) Ospite del canale Youtube di Geo Team, Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha trattato tantissimi argomenti. Di seguito le sue dichiarazioni: “I tifosi contano i soldi spesi per Kvara o si gdono le sue partite? La cosa importante è che Kvara ha avuto un ruolo importante nella Dinamo Batuni. Sulle cifre lasciamo parlare i finanzieri, che i tifosi del Napoli ora godessero delle sue partite” futuro Kvaratskhelia “Europeo Under 21? Dovremmo chiedere a Khvicha stesso, il Napoli sicuramente non lo fermerà. È un essere umano, non un robot, bisogna prima vedere come starà fisicamente. Con Giuntoli ci siamo parlati, mi ha detto di non avere fretta. A Khvicha piace molto Napoli e nessuno farà niente. Se dovessimo prendere delle decisioni, Giuntoli ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Ospite del canale Youtube di Geo Team, Mamuka Jugeli, agente di, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha trattato tantissimi argomenti. Di seguito le sue dichiarazioni: “I tifosi contano i soldi spesi per Kvara o si gdono le sue partite? La cosa importante è che Kvara ha avuto un ruolo importante nella Dinamo Batuni. Sulle cifre lasciamo parlare i finanzieri, che i tifosi del Napoli ora godessero delle sue partite”“Europeo Under 21? Dovremmo chiedere a Khvicha stesso, il Napoli sicuramente non lo fermerà. È un essere umano, non un robot, bisogna prima vedere come starà fisicamente. Conci siamo parlati, mi ha detto di non avere fretta. A Khvicha piace molto Napoli e nessuno farà niente. Se dovessimo prendere delle decisioni,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pagrbros : L’agente di #kvaratskhelia parla assai, e secondo me anche male. Un agente serio non apre sempre bocca, perché i me… - FcInterNewsit : Kvaratskhelia, l'agente: 'Magari tra 10 anni l'Inter lo chiamerà e vorrà andarci, ma oggi non vuole saperne' - salv_amoroso : Futuro #Kvaratskhelia, l'agente #Jugeli: 'Io e il padre tifiamo per il Barcellona, lui ama il Real Madrid. È un gi… - salv_amoroso : ???? NAPOLI Futuro #Kvaratskhelia, parla l'agente Jugeli a Geo Team: 'Giuntoli ci ha detto di non avere fretta e no… - MGuardasole : Kvaratskhelia, l'agente: 'Tifa Real Madrid, ma non c'è niente ad oggi! Rinnovo col Napoli? Ho parlato con Giuntol… -