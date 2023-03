Koulibaly può tornare in Serie A? Un club in Italia su di lui: la situazione (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Napoli primatista in classifica in campionato ha patito quest’estate la partenza di numerosi campioni che hanno fatto la storia del club negli anni passati. Tra questi l’ex capitano Lorenzo Insigne, il miglior marcatore della storia azzurra Dries Mertens e il difensore Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese è approdato in Premier League al Chelsea, ma il suo futuro dipenderà da come si concluderà la stagione. Koulibaly Chelsea Koulibaly nel mirino dell’Inter In particolare l’ex difensore del Napoli è entrato nel mirino di un club di Serie A che punta a sostituire il proprio difensore centrale. Si tratta dell’Inter di Simone Inzaghi, che punta per la prossima stagione ad individuare un profilo che possa sopperire alla partenza di Milan Skriniar. Per giungere ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Napoli primatista in classifica in campionato ha patito quest’estate la partenza di numerosi campioni che hanno fatto la storia delnegli anni passati. Tra questi l’ex capitano Lorenzo Insigne, il miglior marcatore della storia azzurra Dries Mertens e il difensore Kalidou. Il centrale senegalese è approdato in Premier League al Chelsea, ma il suo futuro dipenderà da come si concluderà la stagione.Chelseanel mirino dell’Inter In particolare l’ex difensore del Napoli è entrato nel mirino di undiA che punta a sostituire il proprio difensore centrale. Si tratta dell’Inter di Simone Inzaghi, che punta per la prossima stagione ad individuare un profilo che possa sopperire alla partenza di Milan Skriniar. Per giungere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Angelredblack1 : @NestolaEdoardo @Ibraismo__ In realtà lo fanno da 12 anni e adesso stanno raggiungendo i risultati ma hanno ceduto… - Sergio_Acampa : @Andreasidoo @zzalaaa Perché? Un professionista che dà tutto per la maglia (e lo stipendio ovviamente), NON PROMET… - NandoPiscopo1 : @tuskatore @antofns Adesso koulibaly é un pupazzo? Perché ?????? Ha semplicemente fatto cagare (+danni economici) perc… - lamezzastagione : @andtrap Chi ama il calcio non può che godere vedendo queste partite. E immaginare che con Fabian e Koulibaly sarebbe stato ancora più forte - fradefo : @AJG_Official Ma perchè pensavi lo avrebbero fatto? Purtroppo Kean è nero, non come koulibaly e quindi può essere i… -

Gazzetta - Inter: Koulibaly in estate per sostituire Skriniar Calciomercato Napoli - Importanti notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Kalidou Koulibaly che può tornare subito in Serie A dopo il trasferimento al Chelsea dal Napoli la scorsa estate. Calciomercato: Koulibaly di nuovo in Serie A Il mercato dell' Inter si è già sbloccato, perché ... Maksimovic: "Non rinnovai col Napoli perché De Laurentiis litigò con il mio agente per le commissioni" ... "Giuntoli mi portò un contratto di cinque anni, poi mi chiamò e disse: 'Non si può, il presidente ... che con De Laurentiis erano amici, che al Napoli aveva Koulibaly e anche Demme. Ma alla fine non è ... De Giovanni: "Il Napoli di oggi ha oscurato tutti gli altri Napoli, compreso quello di Sarri" Mai vista: non lo cambio con Koulibaly né con qualunque altro difensore". Quanto manca alla festa ... Può nascere un ciclo "Certo. Il calcio è cambiato e il Napoli lo ha dimostrato: se anche dovesse ... Calciomercato Napoli - Importanti notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Kalidouchetornare subito in Serie A dopo il trasferimento al Chelsea dal Napoli la scorsa estate. Calciomercato:di nuovo in Serie A Il mercato dell' Inter si è già sbloccato, perché ...... "Giuntoli mi portò un contratto di cinque anni, poi mi chiamò e disse: 'Non si, il presidente ... che con De Laurentiis erano amici, che al Napoli avevae anche Demme. Ma alla fine non è ...Mai vista: non lo cambio conné con qualunque altro difensore". Quanto manca alla festa ...nascere un ciclo "Certo. Il calcio è cambiato e il Napoli lo ha dimostrato: se anche dovesse ... Koulibaly può tornare in Serie A Un club in Italia su di lui: la situazione Spazio Napoli