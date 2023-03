Klopp vuole Locatelli (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Liverpool è in competizione con l’Arsenal per il trasferimento della stella della Juventus Manuel Locatelli. I Reds ritengono che la stella italiana rafforzerebbe il centrocampo di Jurgen Klopp con un trasferimento estivo Secondo quanto riportato da CalcioMercatoWeb, Locatelli sarebbe nel mirino del Liverpool, che sta pianificando un’importante revisione del centrocampo di Klopp. La squadra L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Liverpool è in competizione con l’Arsenal per il trasferimento della stella della Juventus Manuel. I Reds ritengono che la stella italiana rafforzerebbe il centrocampo di Jurgencon un trasferimento estivo Secondo quanto riportato da CalcioMercatoWeb,sarebbe nel mirino del Liverpool, che sta pianificando un’importante revisione del centrocampo di. La squadra L'articolo

Liverpool, Klopp vuole un big della Serie A Jurgen Klopp avrebbe messo nel mirino uno dei calciatori più importanti dell'intera Serie A. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da TeamTalk, il Liverpool di Jurgen Klopp avrebbe messo gli occhi su Rafael Leao. I Reds si aggiungo così alla lista delle pretendenti insieme al Chelsea. Per convincere il Milan a liberarsi di uno dei ... I pronostici di mercoledì 1 marzo: Serie B, Premier League, FA Cup ... mentre l'altalenante Liverpool di Klopp dopo la figuraccia col Real Madrid e il pareggio col ... Pronostici altre partite Si completa il turno infrasettimanale di Serie B: il Frosinone capolista vuole ... Barella diventa 'rosso': grandi manovre Inter ...vuole privarsi di lui, ma se dovessero arrivare offerte da 70 milioni Marotta potrebbe anche cambiare idea e sistemare alla grande i conti. In pole in questo senso può esserci il Liverpool di Klopp, ... Jurgenavrebbe messo nel mirino uno dei calciatori più importanti dell'intera Serie A. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da TeamTalk, il Liverpool di Jurgenavrebbe messo gli occhi su Rafael Leao. I Reds si aggiungo così alla lista delle pretendenti insieme al Chelsea. Per convincere il Milan a liberarsi di uno dei ...... mentre l'altalenante Liverpool didopo la figuraccia col Real Madrid e il pareggio col ... Pronostici altre partite Si completa il turno infrasettimanale di Serie B: il Frosinone capolista......privarsi di lui, ma se dovessero arrivare offerte da 70 milioni Marotta potrebbe anche cambiare idea e sistemare alla grande i conti. In pole in questo senso può esserci il Liverpool di, ... Liverpool, Klopp vuole un big della Serie A Calcio News 24 Calciomercato: il Liverpool lo scarica, occasione per una big di A Anche una big come il Liverpool può vivere una stagione deludente. Klopp ha chiesto al suo club di lavorare su cessioni e acquisti. Altro che Juve e Milan: il Liverpool chiude l’affare Juventus e Milan dovranno cambiare subito obiettivo di calciomercato: il Liverpool pensa alla chiusura immediata dell'affare ... Anche una big come il Liverpool può vivere una stagione deludente. Klopp ha chiesto al suo club di lavorare su cessioni e acquisti.Juventus e Milan dovranno cambiare subito obiettivo di calciomercato: il Liverpool pensa alla chiusura immediata dell'affare ...