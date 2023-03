Kiev | oltre 150mila soldati russi uccisi da inizio guerra

(Di giovedì 2 marzo 2023) Dall'dell'invasione delle forze di Mosca sono150.000 iin Ucraina. Lo ha annunciato lo Stato Maggiore delle Forze Armate diin un post su Facebook, come riportano i media nazionali. In, dall'dellalaa ha i perso 3.397 carri armati, 6.658 veicoli blindati da combattimento, 2.398 sistemi di artiglieria, 300 aerei, 288 elicotteri, 2.058 droni, 873 missili da crociera e 18 navi.

Mosca: incontro Lavrov - Blinken non è avvenuto per posizione Usa 06:57: a Zaporizhzhia distrutto un palazzo di cinque piani, due morti

Kiev valuta ritiro strategico da Bakhmut. Lukashenko e Xi chiedono cessate fuoco - Generale Cavo Dragone: Orsini non strumentalizzi, sto con Ucraina

La guerra in Ucraina sarà oggi al centro dei lavori del G20 di Nuova Delhi, che vedrà per la prima volta Blinken e Lavrov nella stessa stanza dal vertice dello stesso formato di ...