Kiev, attacco russo sui civili in fila per aiuti a Kherson (Di giovedì 2 marzo 2023) Le forze russe hanno attaccato con droni i civili in fila per ricevere aiuti umanitari nel distretto di Beryslav nella regione di Kherson. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale ucraino su ...

