Kate Middleton: capelli perfetti grazie alla laminazione anche sulla cyclette (Di giovedì 2 marzo 2023) Kate Middleton: i capelli perfetti anche sulla cyclette sono merito della laminazione? Ipa Interra piantine, saluta la folla, batte il marito William sulla cyclette senza nemmeno un capello fuori posto. La chioma di Kate Middleton ha un segreto, è evidente. I principi di Galles hanno avuto una giornata decisamente intensa all’Aberavon Leisure and Fitness Center di Port Talbo, culminata in una “battaglia all’ultimo sangue” sulla cyclette. Eppure, Kate Middleton ha terminato ogni attività senza nemmeno una ciocca fuori posto. E se la vittoria di Kate sulla cyclette non ... Leggi su amica (Di giovedì 2 marzo 2023): isono merito della? Ipa Interra piantine, saluta la folla, batte il marito Williamsenza nemmeno un capello fuori posto. La chioma diha un segreto, è evidente. I principi di Galles hanno avuto una giornata decisamente intensa all’Aberavon Leisure and Fitness Center di Port Talbo, culminata in una “battaglia all’ultimo sangue”. Eppure,ha terminato ogni attività senza nemmeno una ciocca fuori posto. E se la vittoria dinon ...

