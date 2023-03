Karius | «Non ho mai dubitato di me stesso | so quanto valgo»

(Di giovedì 2 marzo 2023) Loris, portiere del Newcastle, ha parlato a DAZN del suo passato e del suo momento, tornato in campo nella Carabao Cup Loris, portiere del Newcastle, ha parlato a DAZN del suo passato e del suo momento, tornato in campo nella Carabao Cup. Le sue dichiarazioni: «Alla fine, so, e sovale il lavoro che faccio ogni giorno. Non ho maidi me. Non ho mai ascoltato le persone che dubitavano di me. Non sono sorpreso dalla mia prestazione perché so quali sono le mie qualità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

"Alla fine, so quanto valgo. E so quanto vale il lavoro che faccio ogni giorno.ho mai dubitato di me stesso" . Sono le parole di Loris, che è tornato a giocare dopo due lunghissimi anni di stop, a Dazn che ha realizzato un vlog "Diletta Missione Wembley" con ...... ma il vlogsi ferma a raccontare la festa dei Red Devils in campo, porta anche i tifosi dietro le quinte con le sensazioni di, che si racconta a fine partita: "Alla fine, so quanto valgo. ...... porta anche i tifosi dietro le quinte con le sensazioni di, che si racconta a fine partita: "Alla fine, so quanto valgo. E so quanto vale il lavoro che faccio ogni giorno.ho mai dubitato ...

La storia del portiere tedesco nella finale di Carabao Cup raccontata dalla conduttrice e fidanzata: "Non ho mai dubitato di me stesso"