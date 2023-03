Karius | ' Mai dubitato di me stesso | so quanto valgo'

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il 26 febbraio Lorisè tornato fra i pali dopo due anni e lo ha fatto in occasione della finalissima della Carabo Cup, a Wembley, fra Manchester United e Newcastle. Per l'occasione Dazn ha ...

porta anche i tifosi dietro le quinte con le sensazioni di, che si racconta a fine partita: "Alla fine, so quanto valgo. E so quanto vale il lavoro che faccio ogni giorno. Non ho mai dubitato

NEWCASTLE (Inghilterra) - Domenica 26 febbraio il Newcastle ha perso per 2-0 la finale della Carabao Cup contro il Manchester United, una partita molto speciale per il portiere Lo ...Il 26 febbraio Loris Karius è tornato fra i pali dopo due anni e lo ha fatto in occasione della finalissima della Carabo Cup, a Wembley, fra Manchester United e Newcastle. (ANSA) ...