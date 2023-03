Kabir Bedi omaggia la Meloni: “Felice che sia qui”. La “tigre della Malesia” al ricevimento per la premier (Di giovedì 2 marzo 2023) La “tigre della Malesia” torna a ruggire. “Sono Felice che la Meloni sia qui“. Sì, c’era anche lui, Kabir Bedi, ospite del ricevimento organizzato dall’ambasciatore italiano a Nuova Delhi, ad omaggiare il premier. A margine di una mostra sulle imprese italiane che partecipano al ‘Make in India’, il popolare interprete del “mitico” Sandokan televisivo, ha espresso la sua soddisfazione per la visita del premier Giorgia Meloni nella capitale indiana. Kabir Bedi: “Felice che Meloni sia qui” “Amo l’Italia soprattutto per il suo patrimonio culturale e per la sua tradizione nel cibo e in altri aspetti”, ha affermato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 marzo 2023) La “” torna a ruggire. “Sonoche lasia qui“. Sì, c’era anche lui,, ospite delorganizzato dall’ambasciatore italiano a Nuova Delhi, adre il. A margine di una mostra sulle imprese italiane che partecipano al ‘Make in India’, il popolare interprete del “mitico” Sandokan televisivo, ha espresso la sua soddisfazione per la visita delGiorgianella capitale indiana.: “chesia qui” “Amo l’Italia soprattutto per il suo patrimonio culturale e per la sua tradizione nel cibo e in altri aspetti”, ha affermato ...

