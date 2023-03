Juventus Next Gen Vicenza 1-2, il primo round va ai veneti (Di giovedì 2 marzo 2023) Juventus Next Gen Vicenza, il primo dei due round della finale di Coppa Italia Serie C va alla formazione veneta Si è conclusa la finale di andata della Coppa Italia Serie C, che ha visto il Vicenza sbancare l’Allianz Stadium, casa, per questa volta, della Next Gen juventina. Decisiva la rete nel finale di Jimenez, dopo che Iling-Junior aveva pareggiato l’iniziale vantaggio di Ierardi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023)Gen, ildei duedella finale di Coppa Italia Serie C va alla formazione veneta Si è conclusa la finale di andata della Coppa Italia Serie C, che ha visto ilsbancare l’Allianz Stadium, casa, per questa volta, dellaGen juventina. Decisiva la rete nel finale di Jimenez, dopo che Iling-Junior aveva pareggiato l’iniziale vantaggio di Ierardi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JuventusNextGen : I convocati per la finale di oggi ???? #NextGenVicenza ?????? ?? - IFTVofficial : All 4 Italians teams qualified for the next rounds of Europa and Conference League today. ? Juventus 4-1 Nantes ?… - BianconeraNews : I ragazzi di #Brambilla non possono evitare la sconfitta interna nel primo atto della finale di #CoppaItalia della… - CalcioNews24 : #NextGenVicenza, il primo round ai veneti - GioCo1950 : Finale di andata Coppa Italia Serie C: Juventus Next Gen-LR Vicenza 1-2. I biancorossi conquistano lo Stadium… -