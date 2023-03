Juventus | le motivazioni del ricorso per il -15

(Di giovedì 2 marzo 2023) Laha presentato due giorni fa ilal Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni contro la sentenza dei quindici punti di penalizzazione applicati lo scorso gennaio, ricordando che la discussione dell’udienza dal Gup ci sarà il 27 marzo. Tuttosport ha analizzato leche hanno spinto il club bianconero a muoversi in questo modo. Innanzitutto, nelsi fa riferimento che lo scorso 27 maggio, sempre per quanto riguardava il caso plusvalenze, la Corte d’appello federale espresse l’assenza normativa in materia e la mancanza di ‘parametri normativamente sanciti’ per attribuire un valore ad un giocatore. Il secondo fattore è il cambio di imputazione. Secondo la, la sentenza di condanna non è correlata con l’atto di deferimento, in pratica la società si era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Su #Tuttosport le oltre 90 pagine del ricorso #Juventus al Collegio di Garanzia del Coni. I legali attaccano la man… - MicioMicione85 : RT @JosephDifranc20: Le motivazioni del ricorso della Juventus sono ritenute molto forti ed ineccepibili. C'è molta fiducia. - oscarvalle1984 : RT @JosephDifranc20: Le motivazioni del ricorso della Juventus sono ritenute molto forti ed ineccepibili. C'è molta fiducia. - SimoneR10956858 : RT @JosephDifranc20: Le motivazioni del ricorso della Juventus sono ritenute molto forti ed ineccepibili. C'è molta fiducia. - onga_ku : RT @JosephDifranc20: Le motivazioni del ricorso della Juventus sono ritenute molto forti ed ineccepibili. C'è molta fiducia. -

LELe due giornate di squalifica obbligheranno Mourinho a saltare la sfida alla, decisiva in ottica Champions, e quella successiva con il Sassuolo. È una punizione 'automatica' ...Che squadra sia realmente laè stata per troppo tempo una domanda priva di risposta. Troppo brutta per essere vera ... priva die distrutta da troppe umiliazioni subite sul campo e ...Otto date da cerchiolino rosso sul calendario. Il mese di marzo appena iniziato, in casasarà determinante. Sia sul rettangolo verde che per quanto riguarda le vicende extracampo. ......

Juventus, le motivazioni del ricorso per il -15 OA Sport

La Juventus nei giorni scorsi ha depositato al Collegio di Garanzia del CONI il ricorso in merito alla sentenza dello scorso 20 gennaio, legato al processo sportivo sul filone delle cosiddette “plusva ...Blog Calciomercato.com: Che squadra sia realmente la Juventus è stata per troppo tempo una domanda priva di risposta. Troppo brutta per essere vera quella di inizio stagione, ...