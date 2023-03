“Juventus | contratto lungo per Danilo | rinnovato fino al 2025”

(Di giovedì 2 marzo 2023), il latine americano che ha girato mezza Europa, è finalmente riuscito a trovare stabilità nellaTurin. Dopo aver fatto la valigia numerose volte, il terzino destro brasiliano ha trovato infine la sua casa in una difesa a tre dove il tecnico Massimiliano Allegri vede in lui un titolare indiscutibile. E non a caso,ha prolungato il suocon i bianconerial, dimostrando così la sua completa fede in questa squadra. Con 24 partite giocate in campionato questa stagione,ha dimostrato di essere più di un semplice giocatore difensivo. Ha infatti realizzato 3 gol e fornito altrettanti assist, dimostrando di essere un giocatore completo e versatile. In campo, dimostra sempre una grande forza fisica e mentale, cosa che fa di lui ...

Juventus, Danilo rinnova contratto fino al 2025

