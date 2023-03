Juventus, c’è il nome per il dopo Szczesny (Di giovedì 2 marzo 2023) La Juventus sta guardando al futuro tra i pali e avrebbe trovato il possibile sostituto del polacco Szczesny La Juventus sta guardando al futuro tra i pali e avrebbe trovato il possibile sostituto del polacco Szczesny. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, i bianconeri avrebbero messo gli occhi sul portiere Mendy del Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Lasta guardando al futuro tra i pali e avrebbe trovato il possibile sostituto del polaccoLasta guardando al futuro tra i pali e avrebbe trovato il possibile sostituto del polacco. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, i bianconeri avrebbero messo gli occhi sul portiere Mendy del Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E perchè “a sorpresa”? #Mbappé conosce la storia del calcio e il primo club da scegliere in Italia per il prestigio… - ZZiliani : Nelle nuove mille pagine depositate dai PM di Torino c’è anche la deposizione resa da #Lombardo, l’ex segretario ge… - tuttosport : LA #JUVENTUS DIPINGE #TORINO DI BIANCO E NERO! Sono 18 i derby consecutivi senza sconfitte. L'Europa ora dista 6 p… - capitanfooturo : Il vero depistaggio è scrivere di Mourinho che fa depistaggi quando c'è un faldone di 1000 (mille) pagine della pro… - Roberto66004473 : RT @lazebrafelice: Stasera la finale coppa Italia C tra Juventus NG e Vicenza la potremo vedere sulla Rai canale Rai sport HD dalle 20.25… -