Juve, Tacchinardi: «La Juve al completo ha la forza per vincerle tutte» (Di giovedì 2 marzo 2023) Le parole di Alessio Tacchinardi sulla Juve vista nel Derby della Mole: «Al completo ha la forza di vincerle tutti» L’ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito un estratto della sua intervista. Dritto per dritto: la Juventus, con la penalizzazione attuale, può pensare di rimontare fino alla zona Champions?Sono convinto che la Juve al completo abbia la forza per vincerle tutte, ma deve preparare ogni partita come fosse una finale. Serve mettere la quinta, non spegnere e riaccendere il motore. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Le parole di Alessiosullavista nel Derby della Mole: «Alha laditutti» L’ex centrocampista della, Alessio, ha parlato in esclusiva antusnews24.com. Di seguito un estratto della sua intervista. Dritto per dritto: lantus, con la penalizzazione attuale, può pensare di rimontare fino alla zona Champions?Sono convinto che laalabbia laper, ma deve preparare ogni partita come fosse una finale. Serve mettere la quinta, non spegnere e riaccendere il motore. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Juve, Tacchinardi: «La Juve al completo ha la forza per vincerle tutte» - AntoninoNinox3 : RT @moggifake: 2002/03 Fottiamo un altro scudo all'Inter! Scontro diretto, '89: rigore per noi di quelli belli. juve Bologna: Buffon da rig… - gaetanostaglian : RT @moggifake: 2002/03 Fottiamo un altro scudo all'Inter! Scontro diretto, '89: rigore per noi di quelli belli. juve Bologna: Buffon da rig… - GiuseppeJk72 : RT @moggifake: 2002/03 Fottiamo un altro scudo all'Inter! Scontro diretto, '89: rigore per noi di quelli belli. juve Bologna: Buffon da rig… - Luckyluciano971 : RT @moggifake: 2002/03 Fottiamo un altro scudo all'Inter! Scontro diretto, '89: rigore per noi di quelli belli. juve Bologna: Buffon da rig… -