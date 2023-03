Juve, l’ex sindaco Zoppo: «Bilanci non corretti. Tempesta perfetta» (Di giovedì 2 marzo 2023) Una volta si è sentita «quasi sbeffeggiata», altre «colpita e attaccata, per qualcosa che Juventus stessa aveva fatto», pur di svolgere al meglio l’attività di controllo da componente del collegio sindacale. Sono queste – scrive Il Corriere della Sera – le dichiarazioni rese ai Pm da Maria Cristina Zoppo in carica dal 29 ottobre 2021 L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 2 marzo 2023) Una volta si è sentita «quasi sbeffeggiata», altre «colpita e attaccata, per qualcosa chentus stessa aveva fatto», pur di svolgere al meglio l’attività di controllo da componente del collegio sindacale. Sono queste – scrive Il Corriere della Sera – le dichiarazioni rese ai Pm da Maria Cristinain carica dal 29 ottobre 2021 L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

