Juve | in tre non si allenano con il gruppo

(Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Non ci sono Pogba, Cuadrado e Kostic a lavorare inalla ripresa degli allenamenti dellantus, in preparazione del big match contro la Roma del prossimo turno. I tre reduci dal derby vinto contro il Torino hanno lavorato a parte rispetto ai compagni nella seduta a porte aperte alla Continassa: seduta a parte anche per Barrenechea, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Rabiot, Vlahovic e Di Maria, che si stanno allenando fuori dal campo principale, dove è al lavoro il resto della squadra. Dopo i primi minuti di lavoro a parte ha sostenuto il resto dell’allenamento inFabio Miretti, che si sta allenando sul campo principale del JTC con i compagni e con gli aggregati dalla Primavera. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.