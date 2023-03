Juve, Iling non basta: Ierardi - Jimenez, il Vicenza vince 2 - 1 allo Stadium (Di giovedì 2 marzo 2023) Il Vicenza vince per 2 - 1 al fotofinish la prima finale di Coppa Italia Serie C contro la Next Gen. Ma è ancora tutto aperto per l'assegnazione del trofeo: i giovani di Brambilla proveranno a ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 2 marzo 2023) Ilper 2 - 1 al fotofinish la prima finale di Coppa Italia Serie C contro la Next Gen. Ma è ancora tutto aperto per l'assegnazione del trofeo: i giovani di Brambilla proveranno a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Soulé e Iling-Junior con la Juve Next Gen: giocheranno contro il Vicenza nella finale di Coppa Italia di Serie C ????… - be_juve : RT @Elvin_DF: ?? #JUVENTUSNEXTGEN ?? ???? Crespi ???? Riccio ???? Poli ???? Stramaccioni ???? Savona ???? Iocolano ???? Sersanti ???? Besaggio… - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Juve, Iling non basta: Ierardi-Jimenez, il Vicenza vince 2-1 allo Stadium - sportli26181512 : Juve, Iling non basta: Ierardi-Jimenez, il Vicenza vince 2-1 allo Stadium: Juve, Iling non basta: Ierardi-Jimenez,… - incognivalse : RT @Gazzetta_it: Juve, Iling non basta: Ierardi-Jimenez, il Vicenza vince 2-1 allo Stadium -