Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Ipotesi panchina per #Vlahovic, per una #Juve più dinamica e meno prevedibile dentro l'area avversaria in partenza.… - CorSport : ?? Ufficiale: #Danilo rinnova con la #Juve ? Contratto fino al 2025 ?? Tutti i dettagli - Dibbello : RT @NicolaBalice: #Juve, ufficiale: #Danilo ha rinnovato fino al 2025 - Ansa_Piemonte : Juve, Danilo rinnova fino al 2025. Il brasiliano resta altri due anni in bianconero #ANSA - Sportitalia_it : Che ne dite? #Danilo #Juventus #Juve #SerieATIM #SerieA #EuropaLeague -

rinnova con la: ufficiale "La sua storia in bianconero si è costruita partita dopo partita, al punto da diventare imprescindibile per lae a far diventare laimprescindibile per ...TORINO - Un allenamento in parte differenziato e poi con la squadra per Fabio Miretti , che a questo punto si candida a una convocazione per la trasferta di domenica a Roma contro i giallorossi. Il ..., arrivato sotto la Mole nell'estate del 2019, resterà quindi altri due anni in bianconero. . 2 marzo 2023

Juve-Torino, le pagelle di CM: Danilo capitano vero, Rabiot domina. Allegri azzecca le scelte Calciomercato.com

Il brasiliano è in bianconero dall'estate 2019 TORINO (ITALPRESS) - La Juventus e Danilo avanti insieme per altre due stagioni. Ufficiale il ...Il brasiliano e il club bianconero avanti assieme: in questa stagione, il difensore ex Manchester City ha preso parte a tutte le gare di campionato ...