Juve, avvocato Camera: «Tutto scorretto, il diritto non ha tifo» (Di giovedì 2 marzo 2023) Le parole di Guido Camera, avvocato operante nel diritto penale, sul caso che vede coinvolta la Juventus. I dettagli Guido Camera, avvocato operante nel diritto penale, ha parlato del caso Juventus a Tuttosport. LE PAROLE – «Quello sulla sanzione è eclatante: come si fa a infliggere 15 punti di penalizzazione quando esiste una norma specifica, mi riferisco all’articolo 31, per la quale il legislatore ha previsto solo una multa. L’utilizzo dell’articolo 4 non è corretto. Il giudice non può andare oltre il legislatore e farlo con una penalizzazione così pesante. In un caso di revocazione non può essere cambiato il capo di imputazione. OltreTutto non consentendo alla Juventus di difendersi sulla ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Le parole di Guidooperante nelpenale, sul caso che vede coinvolta lantus. I dettagli Guidooperante nelpenale, ha parlato del casontus asport. LE PAROLE – «Quello sulla sanzione è eclatante: come si fa a infliggere 15 punti di penalizzazione quando esiste una norma specifica, mi riferisco all’articolo 31, per la quale il legislatore ha previsto solo una multa. L’utilizzo dell’articolo 4 non è corretto. Il giudice non può andare oltre il legislatore e farlo con una penalizzazione così pesante. In un caso di revocazione non può essere cambiato il capo di imputazione. Oltrenon consentendo allantus di difendersi sulla ...

