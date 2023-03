Justin Bieber ha la sindrome rara di Ramsay Hunt, costretto ad annullare il suo tour mondiale. L’esperto: “Se non diagnosticata in tempo può lasciare conseguenze” (Di giovedì 2 marzo 2023) Brutte notizie per tutti i fan della popstar Justin Bieber: il tour mondiale è stato annullato definitivamente a causa dei problemi di salute del cantante. Non ci sono quindi più speranze per quanti aspettavano il cantante anche in Italia e che erano rimasti delusi già il 27 e il 28 gennaio scorso, quando le due date previste all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) erano state posticipate. Ora è ufficiale: per il 2023 nessun spettacolo. Il responsabile dei problemi di Bieber è il virus della varicella, l’Herpes Zoster. Il cantante ha infatti la sindrome di Ramsay Hunt, una malattia neurologica curabile che, se non diagnosticata in tempo, può lasciare strascichi per lungo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Brutte notizie per tutti i fan della popstar: ilè stato annullato definitivamente a causa dei problemi di salute del cantante. Non ci sono quindi più speranze per quanti aspettavano il cantante anche in Italia e che erano rimasti delusi già il 27 e il 28 gennaio scorso, quando le due date previste all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) erano state posticipate. Ora è ufficiale: per il 2023 nessun spettacolo. Il responsabile dei problemi diè il virus della varicella, l’Herpes Zoster. Il cantante ha infatti ladi, una malattia neurologica curabile che, se nonin, puòstrascichi per lungo ...

