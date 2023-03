Justin Bieber, cancellato il tour mondiale: come sta ora (Di giovedì 2 marzo 2023) “Mi prenderò un periodo di riposo e poi tornerò più in forma di prima”, queste erano state le parole di Justin Bieber quando, qualche mese fa, aveva dovuto rinunciare ad alcuni concerti a causa delle sue preoccupanti condizioni di salute. Non ha lesinato spiegazioni ai suoi tanti fan, spiegando in cosa consiste la sua malattia e quali problematiche provoca, ma adesso ha dovuto accantonare le speranze: nessun miglioramento all’orizzonte, solo la cancellazione del tour mondiale che avrebbe dovuto riprendere a breve. Justin Bieber cancella le date del tour mondiale Nel settembre 2022 il cantante canadese aveva annunciato con un post di Instagram di esser stato costretto a mettere in pausa il suo tour. Justin ... Leggi su dilei (Di giovedì 2 marzo 2023) “Mi prenderò un periodo di riposo e poi tornerò più in forma di prima”, queste erano state le parole diquando, qualche mese fa, aveva dovuto rinunciare ad alcuni concerti a causa delle sue preoccupanti condizioni di salute. Non ha lesinato spiegazioni ai suoi tanti fan, spiegando in cosa consiste la sua malattia e quali problematiche provoca, ma adesso ha dovuto accantonare le speranze: nessun miglioramento all’orizzonte, solo la cancellazione delche avrebbe dovuto riprendere a breve.cancella le date delNel settembre 2022 il cantante canadese aveva annunciato con un post di Instagram di esser stato costretto a mettere in pausa il suo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... solostyleit : Da zoccoli da barca a ciabattoni cool amati dalle celeb, come nasce il fenomeno Crocs - Da Justin Bieber a Balencia… - DANIELE_ORIANA : RT @AliceMonaco18: Bebè come me con i poster di Justin Bieber quando avevo 14 anni???? #oriele - AliceMonaco18 : Bebè come me con i poster di Justin Bieber quando avevo 14 anni???? #oriele - kamel18_simona : RT @Wannabe__VC: Io a 10 con i poster di Justin Bieber nell’armadio ?? #oriele - KRISySONIAamor : RT @Wannabe__VC: Io a 10 con i poster di Justin Bieber nell’armadio ?? #oriele -