L'artista canadese ha annullato, senza spiegazioni, tutti i concerti previsti a marzo nel Regno Unito e le ...Il rimborso dei bigliettinon si esibirà più in Australia e nemmeno in dove doveva fare tappa (per due sere consecutive all' Unipol Arena di Casalecchio di Reno ). Dopo la cancellazione ...... Nicola se ne intende di stile di vita glamour , tanto che tra i suoi ex fidanzati ci sarebberoe Anwar Hadid . E mentre la maggior parte delle fidanzate rimarrebbe senza dubbio colpita ...

Justin Bieber cancella tutte le date del tour mondiale 2023 Corriere della Sera

Justin Bieber sta male e per questo è stato costretto ad annullare definitivamente il suo tour mondiale Justice World Tour. Dopo la diagnosi della sindrome di Hunt la popstar ha deciso ...Né il cantante canadese, né il suo staff, ha dato spiegazioni ufficiali per la scelta improvvisa e drastica. Nel 2022 erano saltate alcune tappe della tournée nel Regno Unito per motivi di salute ...