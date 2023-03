Justin Bieber cancella tutte le date del tour 2023 (forse) per la sindrome di Ramsay Hunt (Di giovedì 2 marzo 2023) Il tour mondiale 2023 di Justin Bieber, Justin World tour, è stato definitivamente cancellato. Dopo svariati rinvii ora è arrivata la notizia di un annullamento completo di tutti concerti (70) previsti in giro per il Globo, ma ad annunciarlo questa volta non è stato né il cantante né il suo staff. A dare la notizia del tour cancellato di Justin Bieber sono stati direttamente i fan che hanno ricevuto il messaggio dai rivenditori dove hanno acquistato il ticket, mentre dalla pagina ufficiale dell’artista sono scomparse tutte le date dei concerti. Il motivo di tutto questo potrebbe essere legato alla sindrome di Ramsay ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 2 marzo 2023) IlmondialediWorld, è stato definitivamenteto. Dopo svariati rinvii ora è arrivata la notizia di un annullamento completo di tutti concerti (70) previsti in giro per il Globo, ma ad annunciarlo questa volta non è stato né il cantante né il suo staff. A dare la notizia delto disono stati direttamente i fan che hanno ricevuto il messaggio dai rivenditori dove hanno acquistato il ticket, mentre dalla pagina ufficiale dell’artista sono scomparseledei concerti. Il motivo di tutto questo potrebbe essere legato alladi...

