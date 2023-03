Justin Bieber cancella tutte le date del suo tour mondiale (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Justin Bieber cancella il suo tour mondiale. A darne notizia è la Cnn che riporta come sia l’artista canadese che i suoi manager non abbiano dato una motivazione. Nel giugno scorso, invece, Bieber annunciò che si sarebbe preso una pausa per motivi di salute a causa della sindrome di Ramsay-Hunt. La popstar ha, poi, ripreso i tour a fine luglio, sempre del 2022, e si è fermato di nuovo per curarsi a settembre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) –il suo. A darne notizia è la Cnn che riporta come sia l’artista canadese che i suoi manager non abbiano dato una motivazione. Nel giugno scorso, invece,annunciò che si sarebbe preso una pausa per motivi di salute a causa della sindrome di Ramsay-Hunt. La popstar ha, poi, ripreso ia fine luglio, sempre del 2022, e si è fermato di nuovo per curarsi a settembre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dygaisy : RT @JustinTeamITA: Ecco cosa dice Gigi Hadid in una recente intervista: “Hailey e Justin Bieber hanno un stile fantastico.” - JustinTeamITA : Ecco cosa dice Gigi Hadid in una recente intervista: “Hailey e Justin Bieber hanno un stile fantastico.” - Alessan02090727 : RT @VinzDeCarlo1: Quali sono le probabilità che Justin Bieber e Hailey Bieber(moglie) sperimentino entrambi una paralisi facciale, nello st… - moon_3li : amo è justin bieber tutto bene? - Piergiulio58 : Justin Bieber cancella tutte le date del suo tour mondiale. Non ha spiegato perché, ma nei mesi scorsi gli stop fur… -