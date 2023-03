Justin Bieber cancella il tour mondiale 2023 dopo vari rinvii (Di giovedì 2 marzo 2023) dopo averlo rinviato più volte, Justin Bieber cancella definitivamente tutte le date del tour mondiale. Il cantante avrebbe dovuto esibirsi in Europa e in Australia nei prossimi mesi ma pare che abbia deciso di non canterà dal vivo davanti ai suoi fan. Ecco quale potrebbe essere la spiegazione. Justin Bieber cancella il tour mondiale 2023: ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023)averlo rinviato più volte,definitivamente tutte le date del. Il cantante avrebbe dovuto esibirsi in Europa e in Australia nei prossimi mesi ma pare che abbia deciso di non canterà dal vivo davanti ai suoi fan. Ecco quale potrebbe essere la spiegazione.il: ... TAG24.

