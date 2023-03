Jussie Smollett | i suoi avvocati presentano un appello per far annullare la condanna

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 2 marzo 2023) L'attorespera di farla sentenza di colpevolezza ricevuta per aver finto un'aggressione nel 2019 e ihanno presentato i documenti per l'ha presentato unper provare a farla sentenza ricevuta al termine del processo del 2021 per aver finto un attacco motivato dall'odio all'inizio del 2019. Glidell'attore hanno presentato dei documenti in cui si elencano le motivazioni per cui si ritiene non valido l'esito raggiunto in aula. Heather Widell, legale che lavora per, ha scritto nei documenti presentati in tribunale che i diritti del suo cliente, che prevedono un ...