Juric come Mourinho: il tecnico furioso dopo il Derby (Di giovedì 2 marzo 2023) Incredibile quanto successo dopo il Derby di Torino con Juric che è letteralmente esploso ed ha ricordato quanto detto da Mourinho. Il Derby di Torino è stato vinto dalla Juventus per quattro a due; abbiamo assistito ad una partita ricca di emozioni, con sei gol, occasioni clamorose, una traversa per squadra e diversi momenti di polemiche. A questo bisogna aggiungere il ritorno di Pogba da una parte e il clamoroso sfogo di Juric dall'altra; non è passata inosservata, infatti, la decisione del tecnico granata di togliere Radonjic alla mezz'ora del secondo tempo. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che il giocatore era stato mandato in campo quindici minuti prima. LaPresseCapita veramente poche volte, soprattutto se non ci sono problemi di natura fisica, di vedere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JulianRoss79 : @Divino_2 @DiegoFaive Mi spiace per l'amico Diego ma io nemmeno commento uno come Juric allenatore dell'Inter - DavideLodola : @Federic85390192 @LattuadaGiacomo @Andre_Dalma giovanissimi ma funzionali al gioco di juric. djdji lo avresti già s… - DiegoFaive : Sarebbe bello sapere da @JulianRoss79 @Divino_2 @wazzaCN @FBiasin come vedrebbero Juric l’anno prossimo al posto di Simonino… - paolopatrito : @apuntobracco Il Torino ha avuto seri problemi economici negli anni passati, dei quali sembrerebbe essere uscito. Q… - JmanBianconero : imo Il calcio italiano, già di per sé esasperato, Non deve ripartire dal comportamento di 2 personaggi come: #Juric… -