Judo, Grand Slam Tashkent 2023: i tabelloni degli italiani. Sorteggio a luci e ombre (Di giovedì 2 marzo 2023) Giornata di vigilia riservata come di consueto alla cerimonia di Sorteggio di tutti i tabelloni per il Grand Slam di Tashkent 2023, in programma da venerdì 3 a domenica 5 marzo e valevole come quarto appuntamento stagionale del World Tour di Judo. Prosegue dunque il percorso di qualificazione olimpica verso Parigi 2024, con l’Italia che deve provare a confermare i risultati positivi degli ultimi mesi. L’unico portacolori azzurro impegnato in Uzbekistan nelle categorie maschili, Matteo Piras, non è stato particolarmente fortunato e dovrà subito vedersela nei 66 kg con il kazako Kuanov e successivamente il turco Demirel, per poi raggiungere un eventuale quarto di finale tutto in salita contro il padrone di casa Nurillaev. Primo turno alla portata nei 52 ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Giornata di vigilia riservata come di consueto alla cerimonia didi tutti iper ildi, in programma da venerdì 3 a domenica 5 marzo e valevole come quarto appuntamento stagionale del World Tour di. Prosegue dunque il percorso di qualificazione olimpica verso Parigi 2024, con l’Italia che deve provare a confermare i risultati positiviultimi mesi. L’unico portacolori azzurro impegnato in Uzbekistan nelle categorie maschili, Matteo Piras, non è stato particolarmente fortunato e dovrà subito vedersela nei 66 kg con il kazako Kuanov e successivamente il turco Demirel, per poi raggiungere un eventuale quarto di finale tutto in salita contro il padrone di casa Nurillaev. Primo turno alla portata nei 52 ...

