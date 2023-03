Joker | la canzone di Ultimo ispirata al film con Joaquin Phoenix | “È un cattivo | ma fragile”

(Di giovedì 2 marzo 2023)ha raggiunto il quarto posto al Festival di Sanremo 2023 con laAlba. A Deejay Chiama Italia il cantante romano ha voluto raccontare qualcosa di più sul suo nuovo album e anche sullache èal personaggio tra i più cattivi legati al mondo di Batman. Da Nicola Savino e Linus il giovane artista ha svelato: “Quando ho visto ilho avuto la sensazione chepotesse essere aiutato. È unche non voglio vedere come un. Dietro ilc’è una fragilità, ma una fragilità del mondo, che non è riuscito a tendergli la mano. Mi è sembrato un po’ un “”, quindi ho iniziato a scrivere e mi è venuta in mente la frase “lo so che ...

Ha recitato nella serie tv di successo (2019) e ha interpretato nel (2022) di Matt Reeves con Robert

