John Wick 4 | Donnie Yen ha fatto eliminare gli stereotipi asiatici dal suo personaggio

Donnie Yen ha fatto eliminare gli stereotipi asiatici che ha trovato nel suo personaggio di John Wick 4 che, inizialmente, avrebbe dovuto essere abbastanza diverso. Attualmente atteso nel cast di John Wick 4, Donnie Yen ha rivelato qualche dettaglio in più sul suo personaggio, ovvero Caine. Durante una recente intervista l'attore ha confessato che inizialmente il suo ruolo avrebbe dovuto essere ben diverso, ed è stato poi cambiato dallo stesso attore che ha voluto riprendere in mano la sceneggiatura, tagliando fuori qualche stereotipo asiatico di troppo. "Originariamente il nome del mio personaggio avrebbe dovuto essere Shang o Chang", ha detto Donnie

