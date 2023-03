John Wick 3 – Parabellum: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di giovedì 2 marzo 2023) John Wick 3 – Parabellum: trama, cast e streaming del film Questa sera, 2 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda John Wick 3 – Parabellum, film del 2019 diretto da Chad Stahelski. La pellicola, con protagonista Keanu Reeves, è il sequel del film del 2017 John Wick – Capitolo 2. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Dieci minuti dopo la conclusione del film precedente, l’ex sicario John Wick è un uomo ricercato ed in fuga a Manhattan. Dopo l’uccisione non autorizzata di Santino D’Antonio, il signore della camorra nonché nuovo membro della Gran Tavola, nell’hotel Continental di New York, John viene ... Leggi su tpi (Di giovedì 2 marzo 2023)3 –: trama, cast e streaming delQuesta sera, 2 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda3 –del 2019 diretto da Chad Stahelski. La pellicola, con protagonista Keanu Reeves, è il sequel deldel 2017– Capitolo 2. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Dieci minuti dopo la conclusione delprecedente, l’ex sicarioè un uomo ricercato ed in fuga a Manhattan. Dopo l’uccisione non autorizzata di Santino D’Antonio, il signore della camorra nonché nuovo membro della Gran Tavola, nell’hotel Continental di New York,viene ...

