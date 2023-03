Jennifer Coolidge | a 62 anni rivendica la baby skin nello spot di e l f Cosmetics

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ambasciatrice di bellezza a 62non è certo l’unica. Ciò che, però, la differenzia dalle colleghe sue coetanee è che ad averla scelta come testimonial è un brand diventato virale su Tik Tok grazie alla Gen Z. Si tratta, infatti, dell’americano e.l.f.che così facendo, con ogni probabilità, punta ad ampiare il suo bacino d’utenza. Del resto, nonostante sia apprezzato dai giovanissimi perché democratico, e.l.f.è anche un marchio inclusivo, con una gamma così ampia di prodotti – solo sul sito di Douglas, che lo distribuisce in Italia, si contano oltre 230 referenze – che è impossibile non trovarne di adatti per un trucco over 60.: effetto filtro a 60? Si grazie! L’attrice – di recente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... refogay_ : E esse ensaio da Jennifer Coolidge pra W Magazine, hein? ?? - igleziaswithz : RT @neuromanso: A Jennifer Coolidge num ensaio Super Sentai, clicada pela Lenne Chai pra W Magazine, is my inner beast. - elsolenaries : mi madre dando mi otra madre osea jennifer coolidge - mateuspcastro : RT @refogay_: E esse ensaio da Jennifer Coolidge pra W Magazine, hein? ?? - eumesmvictoria : RT @elephantzae: e no que isso afeta jennifer coolidge? -

Over a chi Ambasciatrice di bellezza a 62 anninon è certo l'unica. Ciò che, però, la differenzia dalle colleghe sue coetanee è che ad averla scelta come testimonial è un brand diventato virale su Tik Tok grazie alla Gen Z. Si ...La versatilità dell'attriceè risaputa ai più - basti pensare alle sue partecipazioni in Seinfeld, The Closer o nel recente The White Lotus, - ma ben poche persone avrebbero immaginato che potesse addirittura ...è l'assoluta protagonista di un servizio fotografico diretto dai Daniels, i registi del candidato a 11 premi oscar Everything Everywhere All At Once . LEGGI: The White Lotus: i fan ...

Jennifer Coolidge contro i Kaiju, in un servizio fotografico diretto dai ... BadTaste.it Cinema

Il segreto di una pelle liscia come quella di un "piccolo delfino" Il primer. Parola di Jennifer Coolidge, a 62 anni è ambasciatrice beauty ...L'attrice di The White Lotus ha una capacità di reinventarsi senza precedenti, come dimostrano le nuove, bizzarre foto dall'estetica tokusatsu.