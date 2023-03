James Bond | Taron Egerton | “Credo che abbiano già trovato un nuovo attore”

(Di giovedì 2 marzo 2023) Si era parlato a lungo di vedereinterpretare il, ma a smentire questo tipo di ipotesi ci ha pensato l’stesso. L’artista ha specificato che non è adatto a questo tipo di ruolo e che ci siano dei candidati migliori di lui per interpretare il ruolo di 007. Il giovane interprete ha parlato a Total Film per promuovere l’ultimo film in cui ha recitato, Tetris, specificando: “Penso chegiàqualcuno e quello non sono io. Non ho mai preso parte a conversazioni per il ruolo, non ho mai incontrato i Broccoli (produttori della saga ndr). Nondi essere la persona giusta per questo ruolo. Penso che ci siano candidati molto, molto, molto migliori per quel ruolo di me. Ma, sai, sarei ...

Dopo la dipartita di Daniel Craig dal franchise, avvenuta dopo No Time To Die, i fan non vedono l'ora di scoprire chi sarà il prossimo James Bond sul grande schermo. Nel corso degli ultimi mesi si sono diffuse numerose voci e tra queste vi era la possibilità di Taron Egerton come nuovo Agente 007. In una recente intervista ai Total Film, ha messo a tacere le voci che lo indicavano come candidato a ereditare la parte di James Bond dopo Daniel Craig.

