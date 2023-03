Jacopo Berrettini, non solo il "fratello di Matteo" (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - Ha racimolato un solo game negli ottavi contro de Minaur, è vero. Ma ad Acapulco Jacopo Berrettini si è finalmente liberato dell'etichetta di "fratello di.." nella quale peraltro non si è mai riconosciuto. Non pervenute neanche le psicanalitiche rivalità fraterne. Ventiquattro anni lui contro i 27 ad aprile di Matteo, 842 il ranking Atp (ma è stato 388) contro il 24 posto del fratello già top ten, il biondo Jacopo ad Acapulco, dopo aver superato le qualificazioni ha giocato il primo match della sua vita in un tabellone Atp concedendosi anche il lusso di battere al primo turno il quotato tedesco Oscar Otte, ritiratosi al terzo set del match che Berrettini junior stava dominando. "Sono molto contento della prestazione di Jacopo - ... Leggi su agi (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - Ha racimolato ungame negli ottavi contro de Minaur, è vero. Ma ad Acapulcosi è finalmente liberato dell'etichetta di "di.." nella quale peraltro non si è mai riconosciuto. Non pervenute neanche le psicanalitiche rivalità fraterne. Ventiquattro anni lui contro i 27 ad aprile di, 842 il ranking Atp (ma è stato 388) contro il 24 posto delgià top ten, il biondoad Acapulco, dopo aver superato le qualificazioni ha giocato il primo match della sua vita in un tabellone Atp concedendosi anche il lusso di battere al primo turno il quotato tedesco Oscar Otte, ritiratosi al terzo set del match chejunior stava dominando. "Sono molto contento della prestazione di- ...

