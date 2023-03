Jack Dorsey lancia Bluesky, un nuovo Twitter per battere Elon Musk: ecco cos’è e come funziona (Di giovedì 2 marzo 2023) E alla fine arrivò Bluesky. Da quando Elon Musk si è permesso di acquistare uno dei social di famiglia democratica peste lo colse. Nel giro di quattro mesi dall’acquisizione di Twitter è arrivato nientemeno che il suo concorrente. Si chiama Bluesky e dietro c’è Jack Dorsey, cioè l’ex Ceo e fondatore di Twitter. Insomma la vecchia, ed unica, guardia del social dai cinguettii rapidi e facili ha lanciato il suo beta test sull’app store di Apple il 28 febbraio. L’aspetto interessante però è che Bluesky era stato originariamente concepito come un “social network decentralizzato” nel 2019 come estensione di Twitter. Poi non se n’è fatto più nulla, fino all’assalto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) E alla fine arrivò. Da quandosi è permesso di acquistare uno dei social di famiglia democratica peste lo colse. Nel giro di quattro mesi dall’acquisizione diè arrivato nientemeno che il suo concorrente. Si chiamae dietro c’è, cioè l’ex Ceo e fondatore di. Insomma la vecchia, ed unica, guardia del social dai cinguettii rapidi e facili hato il suo beta test sull’app store di Apple il 28 febbraio. L’aspetto interessante però è cheera stato originariamente concepitoun “social network decentralizzato” nel 2019estensione di. Poi non se n’è fatto più nulla, fino all’assalto a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... franzrusso : #Bluesky, l’app decentralizzata di Jack Dorsey, co-fondatore ed ex CEO di Twitter, è stata lanciata in versione bet… - FQMagazineit : Jack Dorsey lancia Bluesky, un nuovo Twitter per battere Elon Musk: ecco cos’è e come funziona - melanews : Jack Dorsey, fondatore di Twitter, presenta il suo nuovo social network decentralizzato, Bluesky. Utilizzando il pr… - borrillo62 : RT @franzrusso: #Bluesky, l’app decentralizzata di Jack Dorsey, co-fondatore ed ex CEO di Twitter, è stata lanciata in versione beta privat… - Yourbestfrndema : @cryptogatto2 Copio, tradito con traduttore Google e incollo. Ma poi mi rompo le balle perché seguono e commentano… -