Italia - India, Meloni: sempre più proiettati verso Indo - Pacifico (Di giovedì 2 marzo 2023) Dalle coste sul Mediterraneo, l'Italia è sempre più proiettata verso l'Indo - Pacifico, pur restando "parte integrante della comunità euro - atlantica e dell'Occidente culturale e politico" ed essendo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Dalle coste sul Mediterraneo, l'più proiettatal', pur restando "parte integrante della comunità euro - atlantica e dell'Occidente culturale e politico" ed essendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PatriziaFrezza3 : RT @SecolodItalia1: Italia-India, è finito il “grande freddo”. Meloni ringrazia Modi per la «splendida accoglienza» - Gnomiefate : RT @SicilianoSum: #Lavrov si è scusato con l'#India per il comportamento indecente delle delegazioni occidentali al #G20India. #Russia #It… - livic751 : RT @SicilianoSum: #Lavrov si è scusato con l'#India per il comportamento indecente delle delegazioni occidentali al #G20India. #Russia #It… - LorenzoMarra75 : RT @SecolodItalia1: Italia-India, è finito il “grande freddo”. Meloni ringrazia Modi per la «splendida accoglienza» - Darktiv : Giorgia #Meloni in India e la figlia con l'aereo di stato, la mamma del #naufragioCrotone in Italia con la bara di… -