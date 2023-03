Italia - India | Meloni in visita ufficiale a Nuova Delhi per siglare nuovi accordi Il video su TikTok

(Di giovedì 2 marzo 2023), 02 marzo 2023 "Ringrazio il Primo Ministro Narendra Modi per la splendida accoglienza in. Un viaggio che coincide con il 75° Anniversario delle relazioni bilaterali tra le nostre Nazioni, ...

, 02 marzo 2023 "Ringrazio il Primo Ministro Narendra Modi per la splendida accoglienza in. Un viaggio che coincide con il 75° Anniversario delle relazioni bilaterali tra le nostre Nazioni, che abbiamo elevato a Partenariato Strategico". Così Meloni su Tik - Tok, in un post con il ...'Oggi annuncio con piacere che costruiamo le basi di un ponte fra', ha affermato Modi nelle dichiarazioni congiunte alla stampa. 'Questo è il mio primo viaggio bilaterale in Asia dall'...Agli occhi delle imprese italiane, l'è praticamente una via di mezzo tra una prateria e un eldorado. Un miliardo e 400 milioni di abitanti. Insieme alla Cina il paese più popoloso al mondo. Ma rispetto ai rivali cinesi, questa ...

per l’Italia intorno a un tavolo ci sono Enel, Piaggio, Telecom Sparkle (che insieme a Google sta passando cavi sottomarini che iniziano a Genova e finiscono proprio in India), Italferr, Leonardo, ...Archiviato un decenno di tensioni segnato dalla vicenda dei marò e dal caso Agusta Westland. Il presidente del Consiglio e il premier indiano, Narendra Modi, riallacciano i legami. Le prospettive di c ...