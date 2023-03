Italia-India: Malan, 'visita Meloni strategica e lungimirante' (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "La visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in India è un passo strategico e lungimirante. L'India è la più grande democrazia del mondo, sta per diventare lo stato più popoloso ed è già la quinta economia del pianeta con alcuni settori all'avanguardia. La visione internazionale del capo del Governo, che tiene conto dei grandi cambiamenti degli ultimi decenni, sta sempre più accreditando l'Italia al livello globale". Lo afferma Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Ladel presidente del Consiglio Giorgiainè un passo strategico e. L'è la più grande democrazia del mondo, sta per diventare lo stato più popoloso ed è già la quinta economia del pianeta con alcuni settori all'avanguardia. La visione internazionale del capo del Governo, che tiene conto dei grandi cambiamenti degli ultimi decenni, sta sempre più accreditando l'al livello globale". Lo afferma Lucio, capogruppo di Fratelli d'al Senato.

