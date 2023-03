Italia-India, è finito il “grande freddo”. Meloni ringrazia Modi per la «splendida accoglienza» (video) (Di giovedì 2 marzo 2023) Un’accoglienza che rende bene l’idea l’importanza che l‘India attribuisce alla visita di Giorgia Meloni a Nuova Delhi. I manifesti con il volto del premier Italiano tappezzano infatti i muri della capitale Indiana. Ovunque, e non solo nei dintorni del Rashtrapati Bhavan, il palazzo presidenziale dove il primo ministro Narendra Modi ha accolto la delegazione Italiana. La Meloni non ha potuto evitare di sottolinearlo: «Grazie per questa splendida accoglienza. È il mio primo viaggio bilaterale in Asia dall’inizio del mandato, nel 75esimo anniversario delle nostre relazioni bilaterali. Sono certa che riusciremo a rafforzarle». (video) Meloni ricevuta al Rashtrapati Bhavan di Nuova ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 marzo 2023) Un’che rende bene l’idea l’importanza che l‘attribuisce alla visita di Giorgiaa Nuova Delhi. I manifesti con il volto del premierno tappezzano infatti i muri della capitalena. Ovunque, e non solo nei dintorni del Rashtrapati Bhavan, il palazzo presidenziale dove il primo ministro Narendraha accolto la delegazionena. Lanon ha potuto evitare di sottolinearlo: «Grazie per questa. È il mio primo viaggio bilaterale in Asia dall’inizio del mandato, nel 75esimo anniversario delle nostre relazioni bilaterali. Sono certa che riusciremo a rafforzarle». (ricevuta al Rashtrapati Bhavan di Nuova ...

