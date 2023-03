Italferr | Leonardo | Sparkle e non solo Tutte le opportunità delle aziende italiane in India

Leggi su formiche

(Di giovedì 2 marzo 2023) Dalle parole ai fatti. L’impegno del governo a cementare le relazioni tra Roma e Nuova Delhi hanno trovato un punto di caduta pragmatico nel Business Forumprincipaliin, presieduto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani assieme alla contropartena Piyush Goyal. Da un lato l’ha l’esigenza di migliorare la propria capacità di sviluppo in ambiti come l’automotive, le rinnovabili e l’agroalimentare; dall’altro l’Italia proprio in questi settori può vantare un corposo know-how sia tecnologico che industriale. Inoltre Roma ha messo nel mirino le potenzialità del bacinono, che presenta profili assolutamente interessanti: nonquest’anno il Paese supererà la Cina come nazione più popolosa al mondo, ma ...