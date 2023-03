Istruzione | ampliate garanzie per diritto allo studio

Leggi su udine20

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il segmento della scuola secondaria di primo grado è fondamentale nel percorso formativo, soprattuttoper la crescita e le scelte dei ragazzi che la frequentano. Ma in questo tempo è proprio la scuola media ad attraversare i cambiamenti più importanti. In particolare sta cominciando a pagare un costo molto alto rispetto al calo demografico. Se fino a ora questo problema ha impattato di più sulla scuola primaria èevidente che nell’immediato futuro la questione della denatalità impatterà in maniera radicale anche nella secondaria di primo grado. Per questo sono necessarie risposte e decisioni sempre più puntuali che l’Amministrazione regionale ha cercato di mettere in campo nel contesto delle politiche regionali sull’. Questi, in sintesi, alcuni dei concetti espressi dall’assessore regionale all’, formazione, ricerca che oggi ...