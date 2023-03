Istituto per il Credito Sportivo in prima linea nella finanza sostenibile (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Inaugurata oggi, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, la piattaforma Delta: una tappa storica per il Credito Sportivo che permetterà di combinare l’analisi economico-finanziaria dei progetti con la misurazione del Social Return on Investment (SROI). Con questa iniziativa il Credito Sportivo muove un ulteriore passo in avanti nella evoluzione di Banca per lo sviluppo sostenibile del Paese attraverso il sostegno dei settori dello Sport e della Cultura. Nell’attività di finanziamento, l’Istituto effettuerà un’analisi mirata a valutare il rating ESG e l’impatto in termini di ritorno sociale sul territorio. “La creazione e la misurazione del valore economico e sociale generato dagli investimenti dedicati alle infrastrutture ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Inaugurata oggi, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, la piattaforma Delta: una tappa storica per ilche permetterà di combinare l’analisi economico-finanziaria dei progetti con la misurazione del Social Return on Investment (SROI). Con questa iniziativa ilmuove un ulteriore passo in avantievoluzione di Banca per lo sviluppodel Paese attraverso il sostegno dei settori dello Sport e della Cultura. Nell’attività di finanziamento, l’effettuerà un’analisi mirata a valutare il rating ESG e l’impatto in termini di ritorno sociale sul territorio. “La creazione e la misurazione del valore economico e sociale generato dagli investimenti dedicati alle infrastrutture ...

