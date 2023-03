Istat | diminuiscono gli inattivi | ma ci sono sempre più giovani senza lavoro

(Di giovedì 2 marzo 2023) Crescono nel mese di gennaio sia il tasso di disoccupazione, che guadagna 0,1 punti rispetto a dicembre e sale al 7,9%, sia quellole, ora al 22,9% (+0,7 punti): lo certifica l’diffondendo le stime mensili su occupati e disoccupati. Secondo il report rispetto all’ultimo mese del 2022 ci33mila persone in più, tra donne e minori di 50anni, in cerca di. Ma se si effettua un confronto annuo, diminuisce il numero totale alla ricerca (-6,7%, pari a -143mila unità). Buone notizie sul fronte dei nuovi occupati: superata quota 23milioni e 300mila, con un aumento dei contratti fissi. “Rispetto a gennaio 2022, la crescita (+459mila unità) caratterizza i dipendenti permanenti e gli autonomi, mentre il numero di dipendenti a termine è inferiore di quasi 50mila unità. Rispetto a dicembre 2022, il tasso di ...

Occupati e disoccupati (dati provvisori) - Gennaio 2023 Istat

