Istat | “A gennaio +35mila occupati Superati i 23 | 3 milioni” La crescita rimane trainata dagli over 50 | mentre calano i lavoratori under 35

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 marzo 2023) Anche adal mercato del lavoro sono arrivati segnali nel complesso positivi: 35milain più sul mese precedente che portano il totale a oltre 23,3di 83mila unità gli inattivi, cosa che spiega il lieve aumento del tasso di disoccupazione (al 7,9%). I nuovi daticonfermano però un trend di lungo periodo con risvolti preoccupanti: complice la demografia, a trainare ladei posti sono gli50. In quella fascia di età si contano 9,19di: 67mila in più rispetto a dicembre, quasi il doppio rispetto a vent’anni fa.i 25-34ennisono solo 4(-20mila in un mese) e i 15-24enni 1,15 ...