Isola | un’ex naufraga annuncia di aspettare il suo primo figlio | “Eri un desiderio dentro al nostro cuore”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 2 marzo 2023) Una ex protagonista de L’dei Famosi ha da pocoto diil suo. Si tratta di Rosaria Cannavò, che ha partecipato al reality d’avventura nel 2021, in occasione della quindicesima edizione. L’ex meteorina originaria di Catania, da alcuni anni ha scelto di allontanarsi dal mondo della televisione ed ha mantenuto la riservatezza sulla sua vita privata. Tant’è che hato la lieta notizia al sesto mese di gravidanza, mostrando il pancione sul suo account social. Ad accompagnare gli scatti, la didascalia: Eri unal. Grata di crescere giorno dopo giorno insieme a te. Papà e Mamma non vedono l’ora di stringerti forte… ti aspettiamo! Dopo la sorpresa ai ...