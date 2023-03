Isola 2023, Alvin confermato come inviato e svelati i nomi di altri naufraghi (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 17 aprile andrà in onda su Canale 5 l’esordio della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi. Se la conduzione di Ilary Blasi era stata data per certa sin da subito, per quanto riguarda l’inviato in Honduras iniziava a sorgere qualche dubbio. Fatta eccezione per Stefano de Martino, e il nuotatore Massimiliano Rosolino, a guidare i naufraghi direttamente sull’Isola ci ha sempre pensato Alvin. L’anno scorso però, hanno iniziato a correre voci di attrito tra quest’ultimo e la conduttrice. Inoltre, durante le dirette, le frecciatine reciproche sembravano confermare la teoria del loro allontanamento. Alvin aveva pubblicato poi, negli ultimi giorni, uno screenshot di una conversazione con la Blasi, fatta di soli messaggi audio. A fare da cornice al post, la didascalia che recitava ... Leggi su isaechia (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 17 aprile andrà in onda su Canale 5 l’esordio della diciassettesima edizione de L’dei Famosi. Se la conduzione di Ilary Blasi era stata data per certa sin da subito, per quanto riguarda l’in Honduras iniziava a sorgere qualche dubbio. Fatta eccezione per Stefano de Martino, e il nuotatore Massimiliano Rosolino, a guidare idirettamente sull’ci ha sempre pensato. L’anno scorso però, hanno iniziato a correre voci di attrito tra quest’ultimo e la conduttrice. Inoltre, durante le dirette, le frecciatine reciproche sembravano confermare la teoria del loro allontanamento.aveva pubblicato poi, negli ultimi giorni, uno screenshot di una conversazione con la Blasi, fatta di soli messaggi audio. A fare da cornice al post, la didascalia che recitava ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #Isola 2023, Alvin confermato come inviato e svelati i nomi di altri naufraghi Presenti due ex troniste ed un ex… - tuttopuntotv : Passo indietro su Alvin a L’isola: i nomi dei naufraghi dati per certi #isola #IsoladeiFamosi - shareradio : RT @OffTopic_lab: 2 marzo 2012 - 2 marzo 2023: 'Voi grattacieli, noi @pianoterralab', dicevamo. Oggi lo scarraffone di Isola compie 11 anni… - OffTopic_lab : 2 marzo 2012 - 2 marzo 2023: 'Voi grattacieli, noi @pianoterralab', dicevamo. Oggi lo scarraffone di Isola compie 1… - claudiascosmos : RT @mediainaf: ?? #YnysEnlli in gallese significa “isola delle correnti”. Se vi state chiedendo come si pronuncia, non siete i soli ??????????????… -