Isabelle Huppert ospite d’onore al Rendez-Vous Festival del Cinema Francese dal 29 marzo al 3 aprile (Di giovedì 2 marzo 2023) 29 marzo – 3 aprile 2023 – ROMA – Cinema Nuovo Sacher Rendez-Vous SPECIALE 2023 Roma, Bologna, Torino, Milano, Palermo XIII EDIZIONE Dal 29 marzo al 3 aprile 2023 torna in Italia Rendez-Vous, il Festival dedicato al Cinema Francese. La kermesse, giunta alla sua XIII edizione, apre i battenti, come ogni anno, a Roma, al Cinema Nuovo Sacher, dove sono accolti film e ospiti della rassegna. Il viaggio, partito dalla Capitale, fa poi tappa, con sezioni speciali e ospiti, alla Cineteca di Bologna, al Cinema Massimo di Torino, agli Institut Français di Milano e di Palermo. Il più prestigioso evento Cinematografico italiano dedicato al ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 marzo 2023) 29– 32023 – ROMA –Nuovo SacherSPECIALE 2023 Roma, Bologna, Torino, Milano, Palermo XIII EDIZIONE Dal 29al 32023 torna in Italia, ildedicato al. La kermesse, giunta alla sua XIII edizione, apre i battenti, come ogni anno, a Roma, alNuovo Sacher, dove sono accolti film e ospiti della rassegna. Il viaggio, partito dalla Capitale, fa poi tappa, con sezioni speciali e ospiti, alla Cineteca di Bologna, alMassimo di Torino, agli Institut Français di Milano e di Palermo. Il più prestigioso eventotografico italiano dedicato al ...

Isabelle Huppert a Rendez - vous 2023 Ospite d'onore di questa XIII edizione, un'icona del cinema internazionale: Isabelle Huppert. Pluripremiata dai festival di tutto il mondo, dal 1970 a oggi ha interpretato oltre cento film, lavorando con alcuni tra i piu' importanti registi di sempre. L'attrice accompagnerà due film: La syndacaliste di Jean - Paul Salomé e Mon Crime di François Ozon.