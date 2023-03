Iron Man: Disney svela una versione alternativa mai vista prima della scena post-credits (Di giovedì 2 marzo 2023) Ospite del Jimmy Kimmel Live, Jon Favreau ha mostrato al pubblico una versione alternativa della celebre scena post credits del primo Iron Man in cui compare Nick Fury. Uscito nel 2008, Iron Man di Jon Favrea ha segnato l'inizio dei Marvel Studios e di un'avventura durata oltre 10 anni e che non accenna a fermarsi. La scena post-credits, in particolar modo, fu importantissima perché anticipò l'arrivo degli Avengers. Ospite del Jimmy Kimmel Live, Jon Favreau ha però voluto mostrare al pubblico una versione alternativa e alquanto colorita della scena post-credits che ritrae sempre come protagonista il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 marzo 2023) Ospite del Jimmy Kimmel Live, Jon Favreau ha mostrato al pubblico unacelebredel primoMan in cui compare Nick Fury. Uscito nel 2008,Man di Jon Favrea ha segnato l'inizio dei Marvel Studios e di un'avventura durata oltre 10 anni e che non accenna a fermarsi. La, in particolar modo, fu importantissima perché anticipò l'arrivo degli Avengers. Ospite del Jimmy Kimmel Live, Jon Favreau ha però voluto mostrare al pubblico unae alquanto coloritache ritrae sempre come protagonista il ...

