Iran, avvelenate centinaia di studentesse (Di giovedì 2 marzo 2023) Dall’inizio di dicembre centinaia di studentesse di decine di scuole in almeno 6 città Iraniane sono state portate in ospedale a causa di avvelenamento respiratorio. Younes Panahi, viceministro della Sanità, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 2 marzo 2023) Dall’inizio di dicembredidi decine di scuole in almeno 6 cittàiane sono state portate in ospedale a causa di avvelenamento respiratorio. Younes Panahi, viceministro della Sanità, L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Attenzione! In #Iran è in atto un vero è proprio attacco di avvelenamento da agenti nervini Sono oltre 800 le ragaz… - MarianoGiustino : ULTIM'ORA:Nuovo attacco chimico alle studentesse del liceo femminile,Khayyam High School,di Pardis,#Tehran Oltre 3… - pinapic : In Iran centinaia di bambine e ragazze vengono avvelenate per non far frequentare loro la scuola e per non dar loro… - KratosCurr94 : RT @MarianoGiustino: Miliziani basij in borghese rapiscono la mamma di una studentessa della scuola Sizdeh Aban a Tehransar. Le adolescent… - Fen_church : RT @MarianoGiustino: Attenzione! In #Iran è in atto un vero è proprio attacco di avvelenamento da agenti nervini Sono oltre 800 le ragazze… -