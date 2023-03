Iran, Amnesty: '525 manifestanti uccisi, sosteneteci in momento cruciale' (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Nel nome di Mahsa Amini, al grido di Donna, Vita, Libertà, donne e uomini di ogni età e di ogni classe sociale si sono riversati nelle strade, in ogni regione dell'Iran, per dichiarare la loro aperta opposizione a un regime che ogni giorno opprime la sua popolazione con sistematiche discriminazioni di genere e violazioni delle libertà fondamentali. La protesta è divampata ormai dallo scorso settembre e prosegue da allora, nonostante il regime reprima nella violenza e nel sangue ogni forma di dissenso. Amnesty International, come si legge in una nota, svolge un costante lavoro di monitoraggio delle gravissime violazioni dei diritti umani che avvengono ogni giorno, per le strade di Teheran e di tutto l'Iran, per raccoglierne le prove e per fare pressione sulle istituzioni Iraniane e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Nel nome di Mahsa Amini, al grido di Donna, Vita, Libertà, donne e uomini di ogni età e di ogni classe sociale si sono riversati nelle strade, in ogni regione dell', per dichiarare la loro aperta opposizione a un regime che ogni giorno opprime la sua popolazione con sistematiche discriminazioni di genere e violazioni delle libertà fondamentali. La protesta è divampata ormai dallo scorso settembre e prosegue da allora, nonostante il regime reprima nella violenza e nel sangue ogni forma di dissenso.International, come si legge in una nota, svolge un costante lavoro di monitoraggio delle gravissime violazioni dei diritti umani che avvengono ogni giorno, per le strade di Teheran e di tutto l', per raccoglierne le prove e per fare pressione sulle istituzioniiane e ...

